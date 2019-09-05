МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Банк России на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем регулятор возьмет паузу, ожидают большинство опрошенных РИА Новости аналитиков. В пользу снижения ключевой ставки они перечислили такие факторы, как замедление инфляции и инфляционных ожиданий, низкую экономическую активность и слабость внутреннего спроса.

Банк России в июне и июле снижал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, теперь она составляет 7,25% годовых. Тогда регулятор указал, что допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

"Думаю, что у ЦБ серьезная развилка между тем, чтобы снижать на 25 или 50 базисных пунктов. Потому что базовые ожидания у меня и рынка — минус 25 пунктов, но инфляция имеет тенденцию по-прежнему к дефляции. Кроме того, важным сдерживающим индикатором является слабость валютного курса, что тоже дает основания для более резкого снижения ставки. При этом решение ЦБ зависит от ожиданий по политике ЕЦБ и ФРС", — считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что риторика регулятора будет характеризоваться "осторожной мягкостью". "Вероятно, ЦБ подаст сдержанный сигнал о наличии возможностей еще одного снижения ставки в ближайшей перспективе, однако определит, что реализация данных возможностей будет зависеть от стабильности рыночной конъюнктуры, вектора развития инфляционных процессов и решения вопроса расходования средств ФНБ", — отметил он.

Росстат в августе зафиксировал месячную дефляцию в РФ в 0,2% впервые с сентября 2017 года, когда показатель составил 0,15%. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась в августе до 4,3% с 4,6% в июле.

ОСТОРОЖНАЯ РИТОРИКА

Аналитики Совкомбанка считают, что регулятор оставит сигнал о возможности снижения ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ. "При этом, вероятно, регулятор сделает свой комментарий более осторожным, убрав указание на конкретные сроки снижения", — прогнозируют они.

Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов согласен с тем мнением, что регулятор понизит ставку до 7%. "Потом, скорее всего, ЦБ возьмет паузу из-за негативной реакции рубля в последнем месяце. Хоть она и несущественная, это все сигналы нарастающей напряженности — прежде всего, реакция на возможные риски рецессии в США, ну и про торговые войны тоже не стоит забывать", — полагает эксперт.

Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов указывает, что снижение ставки на 25 базисных пунктов укладывается в политику регулятора по планомерному смягчению вплоть до равновесного уровня, который ЦБ оценивает в 6-7%.

"При этом Банк России сохранит сдержанную риторику и еще раз укажет на необходимость убедиться в устойчивом снижении инфляции до целевого уровня в 4%. Мы ожидаем, что в дальнейшем снижении ставки может быть взята пауза до декабря, поскольку прежде необходимо посмотреть на динамику осенней инфляции и на состояние мировых финансовых рынков", — отметил Проклов.

Низкий инфляционный фон и медленный экономический рост плохо сочетается с жесткой монетарной политикой, пусть и риск-ориентированной, обосновывает потенциальное снижение ставки заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

"С точки зрения полного учета рисков, впрочем, вероятно мы сейчас находимся близко к краткосрочно равновесному уровню ставок. Вероятность, что будет обсуждаться и вопрос сохранения на текущем уровне, относительно высока. Ухудшение внешней конъюнктуры, которое медленно, но продолжается, традиционно генерирует риски внутренней валютизации. Кроме того, давно ожидаемый бюджетный стимул второй половины года – потенциально генерирует некоторое ускорение инфляции", — отмечает он.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко считает, что основным драйвером снижения ставки является динамика инфляции, которая ушла в слабо-отрицательную зону в августе. "Все говорит о том, что ЦБ сумеет удержать инфляцию в рамках таргета. Мы ожидаем, что риторика ЦБ останется мягкой и при отсутствии внешних шоков. Весьма вероятно, что до конца 2019 года ЦБ проведет еще один раунд снижения ставки до 6,75%", — не исключил он.

НОВАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в текущих условиях ЦБ может уже в эту пятницу продемонстрировать некоторый уровень готовности к пересмотру диапазона реальной нейтральный ставки, который сейчас составляет 2-3%. "Если такой сигнал будет реализован, то ожидания участников рынка еще одного снижения ключевой ставки в этом году могут существенно укрепиться. По нашим прогнозам, у регулятора после сентябрьского заседания в случае снижения ставки до 7% останутся возможности для еще одного снижения ставки в этом году до уровня 6,75%", — отметил он.

Воспользуется ли ЦБ данными возможностями, будет зависеть от того, как решится вопрос с возвращением части средств ФНБ в экономику, а также от стабильности глобальной рыночной конъюнктуры во втором полугодии, добавил Покатович.

Вместе с тем, по оценкам АКРА, долгосрочно нейтральный уровень ключевой ставки находится около нижней границы диапазона, обозначаемого Банком России как нейтральный.

В "БКС Премьер" ожидают, что по итогам заседания ЦБ улучшит свой прогноз по инфляции. "Вероятно, ожидания регулятора по инфляции на конец 2019 года могут сместиться ниже таргета в 4%, до уровней 3,7-3,9% в годовом выражении. Дополнительно регулятор может представить более сдержанные оценки роста российской экономики", — считает Покатович.

При этом в эту пятницу ЦБ, возможно, представит дополнительные комментарии в отношении расходования средств ФНБ и возможных методов использования резервных накоплений, резюмировал аналитик.