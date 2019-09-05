МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Отраслевые союзы и общественные объединения, занятые в сфере производства и обращения пищевой продукции, предупредили о возможном росте цен на продукты в РФ в связи с планами введения штрафов в размере до 3% годовой выручки за нарушение техрегламентов, говорится в коллективном письме ассоциаций, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Штраф, сопоставимый по отдельным отраслям с величиной рентабельности, который будет грозить предпринимателям, заставит их страховать свои риски и неизбежно приведет к увеличению стоимости продукции, то есть будет переложен на потребителя", — пишут представители отраслевых союзов.

Речь идет о проекте изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КОАП). Поправки, подготовленные Минпромторгом, предполагают введение штрафа в размере 3% выручки от реализации продукции за календарный год за нарушения технических регламентов.

"Наказание крупным штрафом может привести лишь к увеличению коррупциогенности данной статьи. Наказание должно быть соизмеримым нарушению, а для этого должен быть предусмотрен диапазон мер, начинающийся в значимо меньших величинах", — говорится в письме отраслевых союзов.

В нем отмечается, что в проекте не дано разграничение нарушений на основании риск-ориентированного подхода, а сам он не устраняет недочетов действующего законодательства, не связывает указанные понятия с понятием "риск" и лишь усугубляет его. Отраслевые союзы и общественные объединения предлагают приостановить разработку законопроекта "до выполнения плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины", завершения работы над новой редакцией КОАП и проектами законов в области совершенствования контрольно-надзорной деятельности".

Обращение подписали Союз участников потребительского рынка, Содружество производителей фирменных торговых марок "Русбренд", Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко"), "Союз производителей биологически активных добавок к пище", Национальный союз мясопереработчиков, Союз предприятий, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (Рыбный союз), Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции, Национальная мясная ассоциация.

Письмо направлено вице-премьеру РФ Константину Чуйченко, министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову и министру экономического развития РФ Максиму Орешкину.