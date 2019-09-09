МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Уже со следующего 2020 года в России планируют выделять втрое больше средств на пособия на первого ребенка, пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты Минтруда.

Отмечается, что в среднем по стране сумма ежемесячных выплат может достигнуть 12 тысяч рублей.

Пособия будут выплачивать семьям, в которых воспитывается ребенок младше трех лет.

Но на такие выплаты могут рассчитывать не все семьи, а только те, чей доход не превышает двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Сейчас в России в среднем размер пособия в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка составляет 11,2 тысячи рублей и выплачивается до полутора лет. В 2021-м они, по плану Минтруда, должны составить 12,3 тысячи рублей, а в 2022-м — около 12,6 тысячи рублей.

В 2020 году на такие выплаты выделят 150 миллиардов рублей, в 2021-м это будет уже 156 миллиардов, в 2022 году — 164 миллиарда.

В текущем 2019 году на выплаты выделены 50 миллиардов рублей.