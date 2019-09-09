ЛОНДОН, 9 сен — ПРАЙМ, Мария Табак. Парламент Великобритании в понедельник вновь проголосует по вопросу о проведении внеочередных выборов, а закон, предписывающий премьеру Борису Джонсону просить об отсрочке Brexit при отсутствии соглашения с ЕС, вступит в силу.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения.

Евросоюз отказывается возобновлять переговоры и пересматривать соглашение. Премьер Джонсон настаивает, что Британия покинет ЕС в срок — 31 октября — с соглашением или без.

ПОЧЕМУ ВЫБОРЫ?

Джонсон, изначально заявлявший, что не хочет выборов, 4 сентября внес предложение об их проведении после того, как парламент, вопреки его призывам, поменял повестку для экстренного рассмотрения законопроекта, направленного на предотвращение выхода 31 октября из ЕС без соглашения. ООН подсчитала убытки Великобритании от жесткого Brexit

Для проведения выборов необходима поддержка двух третей от общего числа депутатов, то есть 434 парламентариев. В итоге за проведение выборов проголосовали всего 298 депутатов, против — 56.

Представители оппозиции заявили, что будут обсуждать выборы только после того, как Джонсон договорится с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения о выходе.

Премьер, однако, не стал успокаиваться, и сразу объявил, что в ближайшее время вновь внесет предложение о выборах.

В пятницу оппозиция объявила, что не поддержит в понедельник предложение, так что исход завтрашнего голосования, по сути, предопределен.

В том случае, если вопреки всем прогнозам, выборы все же будут поддержаны, они состоятся 15 октября. Если, опять-таки, вопреки прогнозам, Консервативная партия на выборах одержит убедительную победу, то теоретически у Джонсона появится возможность добиться отмены ограничивающего его закона и вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября.

ЗАКОН

Суть законопроекта, внесенного лейбористом Хилари Бенном, сводится к тому, что в том случае, если 19 октября (через два дня после саммита ЕС) у Великобритании по-прежнему не будет нового соглашения с ЕС, премьер обязан будет попросить Брюссель о переносе срока Brexit до 31 января 2020 года, если только депутаты не проголосуют за выход без соглашения. WSJ: Премьер-министр Джонсон намерен объявить всеобщие выборы, если парламент не поддержит его план Brexit

Законопроект был принят обеими палатами парламента в рекордные сроки: все три чтения в палате представителей он прошел за один день, палата лордов одобрила его за два дня. В понедельник законопроект получил королевскую санкцию и станет законом.

Джонсон при этом выступает категорически против любых отсрочек Brexit и намерен вывести страну из ЕС 31 октября в любом случае — с соглашением или без. Как именно он собирается сделать это, не нарушив закон (а нарушение закона грозит ему судебным процессом и потенциально даже тюрьмой), не совсем понятно, учитывая, что шансов провести выборы, изменить расклад сил в парламенте и добиться отмены закона крайне малы.

ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

Помимо выборов, у Джонсона есть несколько вариантов действий, в результате которых он сможет вывести страну из ЕС, как и обещал, 31 октября. Джонсон призвал депутатов отказаться от "бессмысленного" откладывания Brexit

Самый очевидный — добиться от ЕС нового соглашения, то есть уступок по вопросу о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия, но ЕС настаивает на том, что соглашение с Великобританией уже есть, и вновь вести переговоры он не будет.

Второй вариант — внести в парламент старое соглашение, которое прежний премьер Тереза Мэй вносила трижды и каждый раз терпела поражение. Не исключено, что в нынешней критической для страны ситуации часть депутатов изменит точку зрения и все же поддержит документ.

Третий вариант — попросить Евросоюз об отсрочке, но договориться с одной из стран не давать согласие на нее. Но это уже будет сговор, который может дорого обойтись его участникам. Разумеется, кто-то из стран может выступить против отсрочки Brexit по своей инициативе, хотя этот вариант также не очень вероятный.

Четвертый вариант развития событий, уже не зависящий от Джонсона: что ЕС предложит продлить Brexit не на три месяца, а на более долгий срок. Если британский парламент выступит против новой даты, то Великобритания покинет ЕС без соглашения 31 октября.

Последний на данный момент вариант, который сейчас выглядит совсем фантастическим, — это отзыв заявки на выход из ЕС, то есть отмена Brexit.