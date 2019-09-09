БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу продолжения транзита российского газа по территории Украины в Евросоюз пройдет 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.

"Вице-президент (по энергосоюзу Марош) Шефчович проведет трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе 19 сентября. Украинские и российские коллеги согласны с датой", — скцитирует агентство собеседника.

Позднее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своём Twitter подтвердил проведение 19 сентября нового раундаэтих консультаций.

"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона", — написал он.