Новая трехсторонка по газу РФ-Украина-ЕК может пройти 19 сентября в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 9 сен — ПРАЙМ. Очередной раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии по вопросу продолжения транзита российского газа по территории Украины в Евросоюз пройдет 19 сентября в Брюсселе. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ЕК.
"Вице-президент (по энергосоюзу Марош) Шефчович проведет трехсторонние газовые переговоры в Брюсселе 19 сентября. Украинские и российские коллеги согласны с датой", — скцитирует агентство собеседника.
Позднее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в своём Twitter подтвердил проведение 19 сентября нового раундаэтих консультаций.
"Рад сообщить, что 19 сентября я приму следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу. Я убежден, что прогресс даст сильный позитивный сигнал рынку, а также потребителям в преддверии зимнего сезона", — написал он.
https://1prime.ru/state_regulation/20190909/830308515.html