МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в июле вырос на 0,1% по сравнению с июнем, а в годовом выражении — сократился на 0,9%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце снизился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом — на 1,1%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июле в месячном выражении вырос на 0,3%, а в годовом — уменьшился на 0,6%. Эксперты ожидали снижения показателя в месячном выражении на 0,1%, в годовом — на 1,1%.