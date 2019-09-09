МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Долговая нагрузка экономики РФ в 2020-2022 годах будет плавно повышаться, но не создаст угроз для финансовой стабильности, говорится в проекте документа ЦБ "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

"Кредитная активность в 2020–2022 годах в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности ", — говорится в документе.

"Долговая нагрузка экономики будет формироваться на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике, плавно повышаясь", — отмечает при этом регулятор.

По мнению Банка России, кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения, и темпы роста денежной массы в этих условиях будут близки к темпам роста требований к экономике.

Устойчивый рост требований банковской системы к экономике в 2020–2022 годах в базовом сценарии регулятора будет происходить как в результате постепенного увеличения темпов экономического роста и улучшения динамики доходов населения, так и под влиянием формирующихся на прогнозном горизонте денежно-кредитных условий.