МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России в базовом сценарии исходит из сохранения санкций против России, введенных в 2014-2019 годах, на всем прогнозном горизонте 2020-2022 годов, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

"В базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014-2019 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте", — говорится в проекте.

Влияние санкций предполагает формирование премии за страновой риск на Россию на уровне несколько выше, чем в ситуации отсутствия санкций, пишут авторы проекта доклада.

"Опираясь на консервативные предпосылки по риск-премии, Банк России в базовом сценарии учитывает возможную волатильность на финансовых рынках в случае возникновения краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности", — говорится в документе.