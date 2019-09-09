МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России оценил пять сценариев инвестирования средств ФНБ после превышения его ликвидной части 7%, один из которых предполагает расширение круга валютных финансовых активов, он позволит регулятору следовать денежно-кредитной политике по базовому сценарию, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

Первый сценарий, предполагающий добавление финансовых активов с более высоким уровнем риска, которые не влияют на россии?ские активы и экономику, сохранит эффективность бюджетного правила и может повысить общую доходность инвестирования средств ФНБ, но снизит ликвидность и повысит волатильность цен на активы, а также увеличит кредитные риски. Такие активы могут включать в себя иностранные ценные бумаги (в том числе акции) с повышенным уровнем кредитного риска, а также несвязанные кредиты иностранным заемщикам, говорится в документе.

Второй сценарий предусматривает инвестирование всеи? суммы превышения в связанные валютные кредиты иностранным контрагентам. На эти кредиты закупаются продукция и услуги россии?ских компании?. "Данныи? вариант ведет к частичному или полному отказу от привязки к базовои? цене нефти и потере преимуществ от деи?ствия бюджетного правила", — отмечает ЦБ. Третий сценарий предполагает инвестирование всеи? суммы превышения порога в 7% ВВП в рублевые активы внутри России. "При сильных колебаниях цен нефти реализация политики таргетирования инфляции во втором и третьем сценариях будет затруднена", — полагает Банк России.

Четвертый и пятый сценарии предполагают инвестирование фиксированнои? части от суммы превышения в связанные валютные кредиты или в рублевые активы в России. И в четвертом, и в пятом сценариях рубль, вероятно, несколько укрепится в год запуска нового механизма инвестирования или даже с упреждением, говорится в документе. Прямои? положительныи? эффект от инвестирования на темпы роста ВВП будет иметь место лишь в первыи? год, так как в дальнеи?шем объем инвестируемых из ФНБ средств будет оставаться постоянным (и только при условии стабильнои? цены нефти).

"Сравнивая все сценарии между собои? с точки зрения последствии? для денежно-кредитнои? политики, важно отметить, что деи?ствующии? механизм бюджетного правила наряду с подходом первого сценария способны эффективно выполнять стабилизирующую роль для россии?скои? экономики и дадут возможность Банку России следовать денежно-кредитнои? политике, заложеннои? в базовыи? сценарии? прогноза", — говорится в документе.

"Из остальных вариантов четвертыи? и пятыи? будут иметь меньшие последствия для условии? проведения денежно-кредитнои? политики, чем второи? и третии?", — отмечает ЦБ.