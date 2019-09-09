МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2019 года до 3,4-3,7 триллиона рублей с 3,2-3,5 триллиона рублей, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

"После увеличения в 2018 году с 2,6 триллиона рублей до 3 триллионов рублей за январь-август 2019 года структурный профицит повысился до 3,3 триллиона рублей. В целом по итогам года ожидается его дальнейший рост до 3,4–3,7 триллиона рублей", — говорится в проекте.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе означает, что на счетах банков в ЦБ больше денежных средств, чем необходимо для выполнения обязательных резервных требований и проведения платежей. В этих случаях Банк России проводит аукционы по абсорбированию ликвидности.

Банк России ожидает сохранение профицита ликвидности на трехлетнем горизонте. "В дальнейшем на фоне проведения отложенных покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила в базовом сценарии ожидается рост структурного профицита ликвидности", — говорится в проекте доклада.

Так, по прогнозу ЦБ, профицит ликвидности банковского сектора в базовом сценарии составит 4,8 триллиона рублей к концу 2022 года, в сценарии с высокими ценами на нефть – 4,3 триллиона рублей. Данные оценки рассчитаны исходя из основных параметров макроэкономического прогноза Банка России и с учетом бюджетных проектировок Минфина России, отмечают авторы документа.