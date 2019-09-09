МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Усиление ответственности компаний за нарушение требований техрегламентов к продукции, в частности, введение оборотных штрафов, не приведет к росту цен на продукты в России, сообщил РИА Новости статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

В начале августа Минпромторг РФ опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые направлены на усиление ответственности производителей и продавцов за нарушение требований техрегламентов к продукции. Сейчас такое нарушение в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу граждан влечет штраф для юридических лиц в размере от 300 до 600 тысяч рублей с возможной конфискацией предметов правонарушения.

Минпромторг предложил повысить верхнюю планку штрафа до 1 миллиона рублей. За повторное нарушение министерство предложило налагать штраф в размере 3% суммы выручки от реализации продукции, но не менее 2 миллионов рублей. Позже ряд отраслевых союзов подготовили коллективное письмо, в котором указали, что введение оборотных штрафов может повлечь за собой рост цен на продукты в России.

"Тезис о том, что проект федерального закона… приведет к росту цен на продовольственные товары, не соответствует действительности. На самом деле, идея министерства состоит в том, чтобы, в первую очередь, снизить долю небезопасных товаров на российском рынке", — сказал Евтухов.

Он указал, что техрегламенты принимаются, в частности, для защиты жизни или здоровья граждан, а также для предотвращения действий, вводящих потребителей в заблуждение. "Фактически, техрегламенты устанавливают именно минимальные требования, которые необходимы для обеспечения базовой безопасности продукции. Следовательно, производители, нарушающие их, сознательно выпускают продукцию, которая может нанести вред окружающей среде и здоровью граждан", — отметил замглавы Минпромторга.

"Что касается введения оборотного штрафа для ритейлеров, то, во-первых, оно обусловлено результатами контрольно-надзорной деятельности органов и представленными ими статистическими данными о нарушениях и данными судебной статистики о нарушениях, а во-вторых, оно не отменяет презумпции невиновности в том случае, если продавец был введен производителем в заблуждение (например, путем предоставления поддельных документов)", — добавил он.