МОСКВА, 9 сен /ПРАЙМ/. Банк России в рисковом сценарии допускает в 2020 году падение ВВП РФ на 1,5-2% и рост инфляции до 7-8%, говорится в проекте документа "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов".

Рисковый сценарий ЦБ предполагает значительное ухудшение внешних условий на всем прогнозном горизонте, начинающееся в первом квартале 2020 года.

В основе такого развития событий лежит гораздо более существенное, чем в базовом сценарии, снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженной циклической рецессии с отложенным восстановлением, отчасти спровоцированной торговыми спорами.

"Прогноз инфляции в рисковом сценарии предполагает краткосрочное, но значительное повышение годовой инфляции до 7-8% в 2020 году (в 2019 году — 4-4,5%). Основными факторами этого станут ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий",- сказано в документе.

"Предполагаемое в рамках рискового сценария ухудшение внешних условий с начала 2020 года (в том числе заметное снижение внешнего спроса) станет причиной экономического спада в 2020 году, в результате которого темп прироста ВВП по итогам 2020 года составит минус 1,5 — минус 2% после 0,8-1,3% в 2019 году", — прогнозирует ЦБ в рисковом сценарии.

При этом вклад в снижение выпуска внесут динамика потребления, инвестиций и экспорта. В 2021–2022 годах по мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту и в 2021 году вырастет на 1-2%, а в 2022 году – на 3,5-4,5%

Стоимость нефти марки Urals, согласно рисковому сценарию, прогнозируется на уровне на уровне 25 долларов за баррель в 2020 году, 31 доллар в 2021 году и 35 долларов в 2022 году.