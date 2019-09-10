МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения против РФ санкций и падения цен на нефть в 2014 году. Как пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и Банка России, в текущем 2019 году госдолг России в широком смысле (включает внутренний и внешний долг федерального правительства, а также субъектов и муниципальных образований) сократился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов. Это произошло из-за рекордного количества резервов, покрывающих госдолг.

Таким образом, при необходимости Россия может покрыть все свои долги за счет государственных депозитов ЦБ РФ и коммерческих банков, не понадобится даже трогать иные средства. Это произошло на фоне совокупности нескольких факторов, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

ИЗБЫТОК

Динамика госдолга – отражение динамики бюджетного и торгового баланса страны, напомнил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Они, в свою очередь, являются индикаторами внешних и внутренних условий, влияющих на национальную экономику, их можно выразить и через динамику ВВП. В этом случае при темпах роста ВВП РФ в 0,9% мы имеем профицит бюджета в 2,6% от ВВП. По его словам, схожее соотношение данных показателей наблюдалось во времена экономических кризисов 1998, 2008, 2014 годов. Особняком стоят показатели динамики бюджета к ВВП периода "дела ЮКОСа" 2003–2005 годов, которое также сопровождалось спадом в инвестиционной и финансовой активности.

"В отличие от указанных ситуаций в прошлом, в текущий период мы имеем избыточное улучшение бюджетных показателей на фоне стабильных или активно растущих цен на нефть и позитива финансовых рынках. Поэтому сейчас оно, скорее, является следствием избыточно жесткой, фактически сдерживающей экономический рост бюджетной и монетарной политики государства", — полагает эксперт.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА ЗАПАД

При этом развитые страны активно наращивают госдолг и, кажется, не заботятся о его сокращении, говорит аналитик "Финам" Алексей Калачев. Россия такого позволить себе не может.

"Изначально мы отличаемся от стран Запада тем, что наша экономика развивающаяся, и в силу этого больше зависит от внешних факторов. Она не самодостаточна, и любые внешние шоки переживает очень тяжело, тогда как развитая страна пострадает меньше", — отмечает он.

Ситуацию усугубляет то, что Россия очень зависима от экспортных ресурсов, спрос на которые во время кризисов снижается. Поэтому когда остальные страны теряют 1-2% ВВП, наша страна может уйти в отрицательную область, что продемонстрировали кризисы 2008-2009 и 2015 годов, добавляет он.

Сравнение с США, которые постоянно наращивают планку госдолга, не вполне уместно, считает Калачев. Они печатают деньги, пользующиеся спросом во всем мире, и фактически могут повышать эту планку сколько угодно без серьезных последствий. Их экономика в разы мощнее и диверсифицированнее российской – нефти США добывают примерно столько же, сколько РФ, но у них, помимо этого, колоссальная промышленность, связанная с переработкой и получением добавочной стоимости. Европа – если рассматривать ее как единое целое — тоже достаточно сильна в плане экономики, а евро – вторая по значимости мировая валюта. Конечно, риски рецессии у них выше, а страны юга Европы остаются "слабым звеном", но кризис они переживут, пусть и хуже, чем США, убежден эксперт.

Сейчас, по его словам, риски развития глобальной рецессии высоки, поэтому российское правительство приняло решение откладывать в "кубышку" все доходы от экспорта нефти, которые выше планки отсечения в 40 долларов за баррель. Решение это правильное, можно лишь обсуждать пределы роста резервов. Изначально планировалось, что они достигнут 7% ВВП, сейчас эта планка превышена, поэтому и получилось, что резервы оказались больше госдолга, рассуждает он.

ГОСДОЛГ БУДЕТ РАСТИ

По мнению Калачева, последствия такой тактики для экономики оцениваются двояко. С одной стороны, российские власти "подстелили соломки", на которую страна мягко приземлится, если кризис все-таки нагрянет. Это важно, в том числе, с точки зрения купирования социальной напряженности, неминуемого в случае кризиса. С другой, "в кубышку" уходят деньги, которые могли бы пойти на развитие экономики, инфраструктурных проектов, что ускорило бы рост ВВП. На защиту от кризисов могло бы понадобиться вдвое меньше средств, чем уже есть в резервах.

При этом Осин напомнил, что госдолг у России тоже растет, более того, этот прирост в последние месяцы активно ускоряется до 15% год к году. Просто поступления в бюджет, в том числе, за счет повышения налогов, несмотря на экономический спад, растут быстрее, чем долг. Более того, избыточно жесткая бюджетная и монетарная политика государства способствует активному росту корпоративного и частного долга. При этом доля просроченных кредитов нефинансовых организаций банкам по данным на август составила 8%, что является пятнадцатилетним максимумом. В подобных случаях в прошлом регуляторы предпринимали масштабные меры поддержки заемщиков и докапитализации банков. Сейчас в рамках сдерживающей активность экономической политики властей никаких значимых мер бюджетного или монетарного стимулирования не применяется, отмечает эксперт.

При этом он не исключает наращивания мер поддержки внутреннего рынка в связи с развитием программ стимулирования в ЕС и США и на фоне формирования рисков дефицита и спада в ключевых энергетических, нефтеперерабатывающих металлургических отраслях. Это делает вероятным дальнейшее наращивание госдолга РФ в перспективе нескольких ближайших кварталов, прогнозирует он.

По мнению Калачева, все будет зависеть от того, чья позиция возобладает в спорах между Минэкономразвития, Минфином и Центробанком. Одни выступают за то, чтобы набивать "кубышку" и дальше, другие полагают, что это станет тормозом для экономики, и часть средств пора пускать на развитие. Если нефть будет расти в цене, то велика вероятность, что определенная часть средств все же будет направлена на экономику, заключил он.