МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,1 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные ЦБ.

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-августе 2019 года составило 26,1 миллиарда долларов (20,6 миллиарда долларов в январе-августе 2018 года). На динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов", — говорится в сообщении.

По оценке ЦБ, совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.