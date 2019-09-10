МОСКВА, 10 сен — Dow Jones. Инвесторы, ожидающие от Европейского центрального банка объявления в четверг агрессивного пакета стимулирующих мер, рискуют быть разочарованными, считают аналитики.

Прогнозы существенного смягчения денежно-кредитной политики, включающего понижение процентных ставок и возобновление программы покупки облигаций, опираются на последние данные, указывающие на замедление роста экономики и слабую инфляцию в еврозоне.

"Существует явная опасность того, что рынки, учитывающие в котировках более агрессивные стимулирующие меры, нежели предполагает наш базовый прогноз, будут разочарованы", — говорит главный экономист Oxford Economics Оливер Ракау.

От ЕЦБ ждут понижения депозитной ставки, которая сейчас составляет —0,40%, как минимум на 10, а возможно и на 20 базисных пунктов с одновременным введением системы дифференциации, смягчающей негативный эффект, оказываемый понижением отрицательных ставок на прибыли коммерческих банков.

"Сохранение депозитной ставки на уровне —0,40%, как и ее понижение до —0,60% особого влияния на европейскую экономику не окажет", — заявил инвестиционный директор Invesco по инструментам с фиксированной доходностью в регионе EMEA Гарет Иссак в интервью Dow Jones Newswires.

Он считает, что состояние экономики еврозоны не так уж и плохо.

Это обстоятельство может повлиять на масштабы и сроки количественного смягчения, приемлемого для некоторых управляющих ЕЦБ.

Большинство рыночных аналитиков ожидают, что ЕЦБ объявит новую программу количественного смягчения с месячным бюджетом от 20 млрд евро до 60 млрд евро, допуская при этом, что фактический запуск программы будет назначен на более позднюю дату.

Оливер Ракау из Oxford Economics отмечает, что представители ЕЦБ последнее время крайне осторожно высказываются относительно необходимости нового раунда количественного смягчения ввиду отсутствия явной угрозы дефляции.

Между тем позицию большинства разделяют далеко не все аналитики.

"Европейский центральный банк вряд ли станет перезапускать программу покупки облигаций на данном этапе", — считает Франк Диксмье, инвестиционный директор Allianz Global Investors по инструментам с фиксированной доходностью.

Рассчитывая на крупный пакет стимулирующих мер, рынки могут быть разочарованы, говорит он.

"ЕЦБ, возможно, хочет оставить пространство для маневра на случай явного ухудшения экономической и политической обстановки, а также приберечь полезный инструмент для следующего президента", — отмечает Диксмье.

В Societe Generale, наоборот, считают, что после июльских сигналов о готовности принять новые меры для стимулирования экономики ЕЦБ отступать уже поздно.

Попытки принизить значимость ожиданий крупного пакета стимулирующих мер, предпринимаемые сторонниками ужесточения денежно-кредитной политики в Управляющем совете ЕЦБ, являются "немного запоздалыми", говорит экономист Societe Generale Анатолий Анненков.

"Промедление с мерами в условиях понижения прогнозов инфляции и, в особенности, отказ от использования самого эффективного из инструментов (количественного смягчения), станет сигналом о радикальном изменении амбиций", — отмечает он в аналитической записке.

Объявив меньше стимулирования, чем ожидают рынки, ЕЦБ рискует подорвать собственную репутацию и уверенность в своей способности обеспечить целевой уровень инфляции, тогда как отсрочка мер по стимулированию инфляции может повысить риски для финансовой стабильности, пишет Анненков.

В Societe Generale ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске неограниченной по времени программы количественного смягчения с бюджетом в 40 млрд евро в месяц, а также понижения депозитной ставки на 20 базисных пунктов с введением системы дифференциации.

Если ЕЦБ все же решится на меньший пакет мер, то он может предусматривать понижение процентной ставки на 10 базисных пунктов и покупку активов на 20-30 млрд евро в месяц или же отсрочку программы количественного смягчения в качестве "страховки" от повышенных рисков, связанных с будущими событиями, такими как Brexit и введение пошлин на автомобили, отмечает Анненков.

Экономисты Nomura прогнозируют, что ЕЦБ возобновит программу чистой покупки активов, но сомневаются в щедрости ассигнований на эту программу. Аналитик LBBW Эльмар Волкер ждет от руководства ЕЦБ "острых" дебатов, результаты которых "будут зависеть от новых прогнозов роста и инфляции, подготовленных экономистами ЕЦБ".

Фондовые рынки еврозоны указывают на некоторое охлаждение ожиданий, хотя, по данным Tradeweb, доходность 10-летних облигаций во вторник мало изменилась после роста на 5-8 базисных пунктов в понедельник.

— Автор Emese Bartha, emese.bartha@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ