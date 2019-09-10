МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 8,7% и составило 108,1 миллиарда долларов, сообщается в оценке ЦБ ключевых агрегатов платежного баланса РФ.

По оценке ЦБ, положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 10,3 миллиарда долларов за счет снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

"Отрицательное сальдо баланса услуг незначительно выросло вследствие роста импорта услуг при сохранении на уровне прошлого года объема экспортных операций. Влияние других компонентов на сальдо счета текущих операций было также незначимым", — говорится в сообщении.