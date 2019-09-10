Трамп заявил, что уволил советника по нацбезопасности Болтона
ВАШИНГТОН, 10 сен — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним.
"Я вчера вечером сообщил Джону Болтону, что его услуги более не нужны в Белом доме", — написал Трамп в своем Twitter.
"Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он сделал сегодня утром", — написал президент США, регулярно оповещающий в Twitter о перестановках в своей команде.
Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту.
https://1prime.ru/state_regulation/20190910/830312776.html