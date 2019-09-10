МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ видит предпосылки для перехода российских экспортеров на расчёты в рублях со своими иностранными партнёрами, по мнению замминистра финансов Алексея Моисеева, это избавит российский бизнес от многих проблем с недобросовестными контрагентами.

"Есть определённые предпосылки для увеличения доли международных расчетов в рублях", — заявил Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24" в преддверии Московского финансового форума.

В частности, замминистра напомнил, что ЦБ РФ уже создал систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая уже работает и позволяет проводить экспортные расчёты в рублях, минуя SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей — ред).

Сейчас российские банки, находящиеся под санкциями, часто сталкиваются с проблемами при работе со SWIFT, хотя формальных причин для этого нет. "Мы знаем, что санкции не ограничивают никакие торговые расчёты, но по факту есть большие проблемы у наших торговых партнеров, когда они просто задерживают платежи под разными предлогами, просто надуманными", — сказал Моисеев.

"Таким образом, я думаю, просто недобросовестные партнёры фондируются за счёт российских контрагентов. Перевод расчетов в рубли эту проблему решает полностью, потому что мы уходим из под SWIFT на СПФС", — пояснил он.

Кроме того, замминистра отметил, что банкам, которые обеспечивают проведение экспортных платежей, потребуется российская валюта. "Это позволит сгенерить короткую позицию банков по рублям, что приведёт в конечном итоге к развитию рынка форвардов", — заключил он.

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