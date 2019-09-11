МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире программы "Диалог" в среду обсудит с бизнесменами вопросы достижения национальных целей развития, сообщила ранее пресс-служба правительства.

"Участники передачи предельно конкретно обсудят, каким образом правительство намерено достичь национальных целей развития в экономике, социальной сфере и цифровом развитии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что программа выйдет в прямой эфир на телеканале "Россия 24" в 12.00 11 сентября.

"Диалог" – совместный проект пресс-службы кабмина и телеканала. Программа выходит с февраля этого года. За это время в ней приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.

Президент РФ Владимир Путин, вступив в должность, 7 мая 2018 года подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Согласно документу, через шесть лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, экономический рост должен обогнать мировой, а инфляция не превышать 4%.

Кроме того, правительство должно обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, а также создание в базовых отраслях экономики высокопроизводительного ориентированного на экспорт сектора на основе современных технологий.

Одна из главный целей указа – снижение уровня бедности в два раза к 2024 году. Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет до 2024 года, к 2030 году — до 80 лет.

Медведев 8 мая 2019 года утвердил единый план по достижению национальных целей. Как отмечается в документе, национальные цели носят "межпрограммный" ("межпроектный") характер: достижение ни одной из них не может быть обеспечено в рамках лишь одной государственной программы и (или) национального проекта (программы).

Кроме того, национальные цели развития тесно взаимосвязаны. Достижение одних целей находится в прямой зависимости от достижения других. Так, снижение в два раза уровня бедности невозможно без устойчивого экономического роста. Рост производительности труда в свою очередь невозможен без широкого распространения цифровых технологий и инновационного развития.

Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года представляет собой траектории выхода показателей на целевые уровни, а также перечень инструментов и механизмов, направленных на их достижение вне зависимости от принадлежности к государственным программам и национальным проектам.