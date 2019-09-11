МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Следователи возбудили пока только одно уголовное дело по итогам проверок Счетной палатой исполнения бюджета РФ за 2018 год, говорится в опубликованном в среду заключении контрольного ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за прошлый год. Сам отчет правительство ранее внесло в Госдуму.

Аудиторы отмечают, что по представлениям Счетной палаты в отчетном периоде к административным видам ответственности были привлечены 14 должностных лиц, по результатам проверок было направлено 10 обращений в Генеральную прокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два — в ФСБ России. По результатам рассмотрения материалов Счетной палаты органы прокуратуры направили представления пяти должностным лицам об устранении выявленных нарушений.

"В органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 5 материалов, по результатам рассмотрения которых следователями возбуждено 1 уголовное дело, по 3 материалам проведение надзорных мероприятий правоохранительными органами не завершено", — говорится в документе. Также не завершены проверки по материалам, направленным в ФСБ, а по материалам, направленным в Следственный комитет, проводятся доследственные проверки.

Объем нарушений, выявленных Счетной палатой по итогам исполнения бюджета-2018, составил 426,2 миллиарда рублей – на 121,1 миллиарда рублей, или на 22,1% меньше показателя 2017 года.

"Как и в предыдущие годы, актуальными остаются вопросы соблюдения законодательства РФ при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, обеспечения регистрации права собственности РФ на объекты недвижимости", — отмечают аудиторы. Также контрольное ведомство отмечает недостаточное выполнение отдельными участниками бюджетного процесса возложенных на них бюджетных полномочий и недостаточный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений.

По данным ведомства, по состоянию на 23 августа 2019 года только 19 из 110 представлений Счетной палаты, направленных главным бюджетным распорядителям по результатам проверок, выполнено и снято с контроля.