ПЕКИН, 11 сен — ПРАЙМ. Комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных ввозных пошлин.

В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.

В первом списке 12 наименований товаров, в их числе порошок люцерны посевной, рыбная мука для корма, смазочное масло и смазочный жир.

Во втором списке четыре наименования товаров, в их числе сыворотка для корма и опалубочная смазка.

Эти товары будут освобождены от дополнительных пошлин на период с 17 сентября 2019 года до 16 сентября 2020 года.