МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти" из-за работы в Венесуэле нелегитимны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Разумеется",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, считают ли в Москве нелегитимными заявления США о возможности новых санкции в отношении "Роснефти" из-за закупок нефти у Венесуэлы и Ирана.

Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой.

"Но мы не боимся никаких санкций, "Роснефть" давно уже под санкциями",- подчеркнул замглавы МИД РФ.

В связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины Евросоюз и США ввели финансовые и технологические санкции против российских нефтегазовых компаний в 2014 году. Под финансовые санкции США попали "Роснефть", "Новатэк", "Транснефть", "Газпром нефть", а под технологические, помимо перечисленных, еще и "Лукойл", "Газпром", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании с контрольным пакетом акций в России. Под финансовыми и технологическими санкциями ЕС оказались "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а также их дочерние компании с контрольным пакетом акций.