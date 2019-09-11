МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ 12 сентября. Трейдеры надеются, что регулятор дополнительно ослабит монетарную политику для поддержки мировой экономики: снизит процентные ставки и возобновит программу количественного смягчения. Оснований для этого, на первый взгляд, достаточно – последние статданные указывают на замедление роста экономики и слабую инфляцию в еврозоне. Кроме этого, на фоне обострения торгового противостояния между РФ и Китаем существенно увеличились риски глобального замедления.

Ожидания весьма оптимистичны — большинство рыночных аналитиков сходятся во мнении, что ЕЦБ объявит новую программу количественного смягчения с месячным бюджетом от 20 млрд до 60 млрд евро. Депозитная ставка, составляющая сейчас минус 0,40%, может с большой долей вероятности снизиться еще сильнее – на 10 или 20 базисных пунктов. На этом фоне мировые индексы преимущественно растут в последние дни, евро также укрепляется к доллару. Отмечается некоторый спад интереса к золоту, как к активу-убежищу.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, вероятность смягчения весьма велика. "Решение о смягчении было бы оправданным, особенно учитывая печальное положение немецкой экономики. Однако угадать, что именно сделает ЕЦБ, не так просто: коммуникации с инвесторами ведутся не настолько прозрачно и понятно, как в случае с ФРС, где результат заседания всегда известен заранее", — полагает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев. От европейцев конкретики ждали еще на июльском заседании, но тогда экономическое сообщество четких сигналов не получило. И сейчас разные спикеры ЕЦБ выступают с разными заявлениями. Глава банка — Марио Драги — лишь описал весь спектр инструментов (понижение ставки, количественное смягчение), но не обозначил конкретные масштабы программы стимулирования.

Падение доходностей гособлигаций стран зоны евро, спад в экономике Германии, неопределенность с Brexit — все это почти не оставляет ЕЦБ выбора в плане денежно-кредитной политики: депозитную ставку придется снижать, так как нужно привлекать капитал в ЕС, согласен аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Полагаю, что по итогам заседания ЕЦБ в четверг депозитная ставка будет снижена до минус 0,5%, но это все равно не решит вопрос замедления экономики. Дело в том, что здесь проблема не в дополнительной ликвидности, а в том, что приемы с количественным смягчением исказили стимулы экономического роста, на США это сказалось в меньшей степени, а вот ЕС сваливается в кризис", — говорит он.

По мнению Ананьева, с учетом того, что европейская экономика находится в трудном положении, снижение ставки по депозитам на 20 базисных пунктов до уровня минус 0,6% было бы оправдано – если не сейчас, то до конца года. Однако только лишь эта мера не станет панацеей для экономики Европы. Должный импульс ей придаст комплексный подход: одно лишь понижение ставки депозитов не возымеет эффекта, этот инструмент уже потерял былую эффективность. Добавление новой программы QE, которая может составить 30 млрд евро, также окажет ограниченное действие, считает он.

РАВНЕНИЕ НА ФЕДРЕЗЕРВ

В сентябре ожидается целая серия встреч мировых регуляторов по поводу денежно-кредитной политики. Открывает этот раунд ЕЦБ, а затем 18 сентября Федрезерв должен вынести свое решение по итогам двухдневной встречи. Кроме того, 19 сентября свои решения по монетарной политике озвучат Банк Англии и Банк Японии.

Так или иначе, мировые центробанки будут ориентироваться на то, что делает ФРС, уверены эксперты. Американский регулятор тоже снижает ставку, и на фоне торговых войн идет своеобразное соревнование за приток капитала извне и за удержание его оттока.

Осенью пост главы ЕЦБ займет экс-глава МВФ Кристин Лагард, известная своими проамериканскими настроениями, и тогда стимулирующие меры могут быть усилены. В этом случае, по мнению Антонова, интрига будет еще интереснее. "Евро с большой вероятностью упадет до паритета с долларом", — прогнозирует он.

Сейчас фактически идут валютные войны, и никто не хочет держать собственную валюту слишком крепкой по отношению к остальным. Именно этого постоянно требует Трамп, это же делают китайцы, рассуждает Ананьев. Глобальный рост замедляется для всех примерно одинаково, и крупные взаимозависимые экономики просто не могут двигаться в диссонансе. Внутренняя специфика есть всегда, но в последней фазе бизнес-циклов все центральные банки прибегают к смягчению монетарной политики, заключил он.