МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) в январе-августе 2019 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с тем же периодом прошлого года на 10,9%, до 15 триллионов рублей, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"ФНС России продолжает развивать положительную динамику налоговых поступлений. За восемь месяцев 2019 года в консолидированный бюджет РФ поступило более 15 триллионов рублей — плюс 10,9%, или 1,5 триллиона рублей (к аналогичному периоду прошлого года — ред.), в федеральный бюджет — 8,3 триллиона рублей — плюс 10,6%, или 0,8 триллиона рублей", — сказал Мишустин, выступая на коллегии ФНС.

При этом, по его словам, в сопоставимых условиях без учета акциза на переработку нефтяного сырья, который возвращается налогоплательщику в виде компенсации разницы между экспортной и внутренней ценой на автобензин и дизельное топливо, темп роста поступлений в консолидированный бюджет составил бы +13,6%, а в федеральный бюджет +17,5%.

Глава налоговой службы отметил высокие темпы поступлений по всем основным налогам. В частности, поступления по налогу на прибыль за январь-август выросли на 20% и составили 3,3 триллиона рублей, рост поступлений по НДС превысил 17% — до 2,6 триллиона рублей, по НДФЛ – 8,4%, до 2,5 триллиона рублей, по НДПИ – 10,8%, до 4,2 триллиона рублей.

"Поступления по страховым взносам также сохраняют высокие темпы роста. За восемь месяцев 2019 года поступило 4,5 триллиона рублей, что на 9,6%, или на 393 миллиарда рублей больше показателей прошлого года и на 2,4 процентных пункта опережает рост заработной платы. В Пенсионный фонд поступило около 3,5 триллиона рублей с ростом на 287 миллиарда рублей, или на 9%", — заявил глава ФНС.