МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Росстат с 3 по 9 сентября вторую неделю подряд зафиксировал дефляцию в РФ в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство.

На прошлой неделе, с 27 августа по 2 сентября, Росстат зафиксировал дефляцию в 0,1% после нулевой инфляции на неделе с 20 по 26 августа.

"За период с 3 по 9 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%. С начала сентября он составил 99,9%, с начала года – 102,3%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на сахар-песок снизились на 1,6%, подсолнечное масло – на 0,2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,7%, в том числе на репчатый лук – 5,6%, морковь и картофель – 5,4%, помидоры – 3,7%. В то же время огурцы стали дороже на 3,4%.

Цены на пастеризованное молоко, куриные яйца и гречневую крупу выросли на 0,4%, говядину, сливочное масло, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель – на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Банк России в начале сентября понизил прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4-4,5% с прежних 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8% с 4,3%.