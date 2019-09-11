МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2019 года, по предварительной оценке Минфина России, исполнен с профицитом в 3,7% ВВП, или 2,56 триллиона рублей, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета РФ за этот период составили 13,255 триллиона рублей, или 65,7% к общему объему доходов, утвержденному законом на текущий год. Расходы были исполнены в объеме 10,694 триллиона рублей, или 58,5% к утвержденным законом показателям, или 55,9% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений.

Больше всего доходов перечислила Федеральная налоговая служба – 8,294 триллиона рублей, или 65,3% к прогнозным показателям на 2019 год. Федеральная таможенная служба направила в бюджет 3,703 триллиона рублей, или 63,5% к прогнозу. Перечисления других федеральных органов составили 1,257 триллиона рублей – 76,4% к прогнозным показателям бюджета.

Бюджет РФ на 2019 год изначально был принят с профицитом в 1,8% ВВП, однако в июле были приняты поправки, предусматривающие снижение этого показателя до 1,7% ВВП, а в абсолютных цифрах — на 50,9 миллиарда рублей — до 1,881 триллиона рублей.