МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Наблюдательный совет АК "Алроса" на заочном голосовании 10 сентября одобрил прекращение участия в уставном капитале ПАО "Алроса-Нюрба" путем добровольной ликвидации общества, говорится в сообщении алмазодобытчика.

Таким образом, представители акционеров "Алросы" поддержали предложение руководства компании. Консолидация профильных активов на балансе АК "Алроса" призвана повысить эффективность управления ими, отмечается в релизе.

В ближайшее время вопрос о добровольной ликвидации планируется вынести на рассмотрение совета директоров "Алроса-Нюрбы", а в случае положительного решения – на внеочередное общее собрание акционеров данной компании, которое может состояться в начале ноября.

Также отмечается, что в этом случае ликвидация "Алроса-Нюрбы" будет осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства и, как ожидается, завершится до конца 2020 года. После завершения расчетов с кредиторами оставшиеся средства ликвидационного фонда компании будут распределены между акционерами пропорционально долям их участия в уставном капитале.

В настоящее время "Алроса" владеет 97,4878% акций "Алроса-Нюрбы". Оставшиеся 2,5122% акций принадлежит миноритарным акционерам. Акции котируются на открытом рынке (фондовая секция Московской биржи). По итогам 2018 года выручка компании составила 44 миллиарда рублей, чистая прибыль – 16,6 миллиарда рублей.

"Алроса-Нюрба" владеет двумя лицензиями на пользование недрами (трубки Ботуобинская и Нюрбинская), однако производственную деятельность самостоятельно не ведет. Весь производственный цикл – от геологоразведочных работ, добычи и обработки алмазного сырья до сортировки, предпродажной подготовки и дальнейшей реализации продукции – осуществляют на условиях подряда структурные подразделения "Алросы". В настоящее время в компании работают 30 человек, в основном управленческий персонал.