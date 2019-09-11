ВАШИНГТОН, 11 сен — Dow Jones. Президент США Дональд Трамп в среду возобновил призывы к понижению процентных ставок и критику в адрес Федеральной резервной системы, заявив в Twitter, что ФРС следует опустить ставки "до нулевого уровня или еще ниже".

Трамп отметил, что США всегда должны платить самые низкие ставки и пожаловался на "наивность" председателя ФРС Джерома Пауэлла и ФРС. "США упускают шанс, который дается раз в жизни, из-за остолопов", — написал он.

Комментариев на заявления президента со стороны ФРС пока не последовало.

После понижения в июле ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта руководство ФРС готовит почву для еще одного ее понижения (вероятно вновь на четверть процентного пункта) на заседании 17-18 сентября.

Джером Пауэлл, который неоднократно заявлял о независимости решений ФРС от политического давления, назвал июльское понижение процентной ставки до диапазона 2%-2,25% "корректировкой в середине цикла".

С тех пор перспективы роста мировой экономики и международной торговли ухудшились на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая.

В августе президент Трамп заявлял, что ФРС следует понизить ключевую ставку как минимум на целый процентный пункт и возобновить кризисную программу покупки облигаций для снижения стоимости долгосрочных заимствований. Подобные меры обычно рассматриваются только тогда, когда экономика находится на грани существенного спада.

Дональд Трамп и другие представители Белого дома не раз выражали мнение о том, что экономики США спад не угрожает, но при этом обсуждали различные меры стимулирования экономики, включая снижение налогов.

Понижения процентных ставок с таким размахом, к которому призывает Трамп, последний раз наблюдались во время мирового финансового кризиса, в конце 2008 года.

Выступая на прошлой неделе, Джером Пауэлл отметил, что перспективы американской экономики остаются благоприятными, несмотря на наличие существенных рисков, связанных с ослаблением мирового экономического роста и неопределенностью в торговых отношениях.

— Автор Catherine Lucey, catherine.lucey@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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