ВАШИНГТОН, 11 сен — ПРАЙМ. США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщил в среду Пентагон.

По существующей практике продажу одобрил госдепартамент, а сообщило о ней Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны в структуре Пентагона.

"Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она улучшит безопасность союзника по НАТО", — говорится в сообщении.

"Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", — уточнили в Пентагоне.

Предполагается, что F-35 заменят имеющиеся у Польши самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства, причем Пентагон рассчитывает, что у Варшавы не возникнет сложностей в интеграции новых самолетов в свои вооруженные силы.

Ранее о возможной продаже Польше американских самолетов заявлял президент США Дональд Трамп.