ВАШИНГТОН, 11 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп призвал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

"Федеральная резервная система должна снизить нашу процентную ставку до нуля или ниже, и мы должны начать рефинансировать наш долг. Расходы на выплаты процентов могут быть снижены", — написал Трамп в своем Twitter.

Сентябрьское заседание ФРС запланировано на 17-18 сентября. Согласно ожиданиям большинства аналитиков, ставка будет снижена. В частности такое мнение высказали большинство аналитиков CME Group, которые ожидают, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее не исключал введение отрицательной ставки, но если это будет продиктовано экономической целесообразностью. Трамп же в своем посте во вторник заявил, что существующая ставка в США это "малодушие Джея Пауэлла".