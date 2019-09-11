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МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков, являющийся председателем Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заявил, что готов вынести на рассмотрение комиссии вопрос о передаче для 5G частот 3,4-3,8 ГГц, принадлежащих фиксированным операторам.

Диапазон 3,4-3,8 ГГц является приоритетным для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми, и, как сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, президент РФ наложил резолюцию "согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией относительно выделения этих частот для 5G. По данным газеты, военные также против совместного использования частот в этом диапазоне.

Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов весной говорил, что частоты в этом диапазоне есть у ряда фиксированных операторов.

"Я, как председатель Государственной комиссии по радиочастотам, готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G", — сказал Носков журналистам в среду.

Он затруднился сказать, на каком из заседаний ГКРЧ этот вопрос будет рассмотрен, его еще надо обсудить с силовым блоком.

"Нет, не на ближайшем (заседании — ред.). В любом случае, это, безусловно, и с военными тоже надо будет согласовывать — переиспользование частот", — сказал министр.

Отвечая на вопрос, будут ли в случае положительного решения ГКРЧ частоты изыматься у фиксированных операторов, министр сказал: "Постараемся обойтись без насилия".

В апреле Иванов говорил, что перевод частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, принадлежащих операторам фиксированной связи, для использования в мобильной связи надо согласовать с силовыми ведомствами и предварительно проводить серьезные научные исследования. Замглавы Минкомсвязи пояснял, что вопросы электро-магнитной совместимости в фиксированной и мобильной связи решаются по-разному, поэтому перевод частот из фиксированной в мобильную связь возможен "только на основании очень квалифицированных практических исследований, серьезных научных изысканий". В связи с этим необходим предметный диалог между Минкомсвязью и Минобороны по этому вопросу и такой диалог ведется, отмечал он.

Ранее в России уже был опыт переиспользования частот — например, для сетей LTE частично использовались частоты, принадлежавшие ТВ-операторам (например, "Космос-ТВ").

В августе после сообщений об отрицательной позиции силовиков о выделении диапазона 3,4-3,8 ГГц для 5G, Иванов говорил, что для массового развития 5G будет делаться упор на частоты в диапазоне 4,4-4,99 ГГц из-за занятости приоритетного диапазона, и министерство сейчас согласовывает с силовыми ведомствами необходимые параметры.