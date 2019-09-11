МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. Возможное частичное снятие санкций США по отношению к Ирану не окажут негативного влияния на нефтяной рынок, передает агентство Блумберг мнение министра нефти Ирака Тамера аль-Гадбана.

"Окончание действия санкций против Ирана не станет серьезной проблемой для рынка. Во-первых, местное потребление нефти высокое. Во-вторых, иранское сырье не вернется на рынок в полном объеме", — приводятся его слова в сообщении.

В понедельник на заседании в Овальном кабинете министр финансов США Стивен Мнучин поддержал идею ослабления санкций против Ирана, чтобы возобновить переговоры с республикой. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп решил уволить советника по национальной безопасности Джона Болтона, о чем было объявлено во вторник. А ранее в среду агентство сообщило, что Трамп обсуждал ослабление санкций против Ирана перед увольнением Болтона.