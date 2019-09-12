МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит распределение регионам России 35,342 миллиарда рублей на возмещение уплаты ими процентов по инвесткредитам в агропромышленном комплексе, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение 76 субъектам Российской Федерации средств в объеме 35,342 миллиарда рублей, из них нераспределенный резерв – 2,322 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение этих средств связано с перераспределением остатка межбюджетных трансфертов, который образовался из-за отказа ряда субъектов РФ от выделенных лимитов из-за отсутствия потребности в них.