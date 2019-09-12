МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит уточненный список доходов пострадавших от стихийных бедствий, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций граждан, которые не должны облагаться НДФЛ, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект предусматривает освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением долга), полученных гражданами, пострадавшими от террористических актов на территории Российской Федерации, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также членами их семей", — говорится в сообщении.

Кроме того, законопроектом предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем таких жилых помещений (в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ).