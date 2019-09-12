АБУ-ДАБИ, 12 сен /ПРАЙМ/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в четверг соберется в столице ОАЭ Абу-Даби, чтобы в очередной раз обсудить выполнение договорённостей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке.

Не предвещавшая особых интриг встреча буквально в конце прошлой недели приобрела иной характер из-за новостей из Саудовской Аравии: с поста министра энергетики был снят Халид аль-Фалих — одна из основополагающих фигур соглашения о сокращении добычи нефти, заключенного 24 странами ОПЕК и "не ОПЕК" (ОПЕК+).

Более того, при нем не только была заключена и неоднократно продлевалась "сделка ОПЕК+", но и значительно сблизились российско-саудовские отношения.

Новым же главой саудовского минэнерго впервые стал представитель королевской семьи — принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. И перед рынком встал вопрос — являются ли подобные изменения предвестником перемен в энергетической политике королевства?

ДРАМАТИЧНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ?

Уже в первый день в своей должности новый министр энергетики Саудовской Аравии появился на полях конференции World Energy Congress, проходящей также в Абу-Даби. И главный посыл, который рынок так хотел получить от министра, все же прозвучал — королевство продолжит работать над его стабилизацией и радикальных перемен в энергополитике не будет.

Цены на нефть, в свою очередь, получили положительный импульс благодаря заявлениям министра и оставались в "зеленой зоне" и на следующий день.

Кроме того, уже на следующий день в Джидде состоялась первая двусторонняя встреча министра энергетики России Александра Новака с Абдул Азизом бен Сальманом в рамках подготовки к визиту президента РФ Владимира Путина в октябре в Саудовскую Аравию. На встрече Новак выразил уверенность, что назначение принца главой минэнерго королевства поспособствует развитию отношений двух стран.

"Мы, безусловно, вместе с министром обсудили ситуацию на мировом рынке, текущую ситуацию по ценам, исполнение соглашения ОПЕК+. Конечно, и про цены поговорили, но мы не обсуждали вопросы, касающиеся необходимости что-либо менять по ценам. Цены складываются рыночные, и наша задача смотреть за исполнением соглашения и фундаментальными показателями рынка", — сказал Новак журналистам позднее.

Кроме того, глава российского Минэнерго сообщил, что они едины во мнении, что все участники ОПЕК+ должны исполнять взятые на себя обязательства.

УГРОЗА РЕЦЕССИИ

Если с точки зрения преемственности энергетической политики Саудовской Аравии рынок получил определенное успокоение, то тема угрозы замедления роста спроса на нефть из-за снижения темпов развития мировой экономики продолжила волновать его участников. Интерес к этому вопросу подогрел комментарий главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля в понедельник о том, что в 2019 году рост спроса на нефть в мире составит лишь 1 миллион баррелей в сутки.

МЭА всего лишь месяц назад уже понижало прогноз роста спроса на нефть в мире по итогам 2019 года на те же 100 тысяч баррелей в сутки, а также 2020 года — на 50 тысяч, до 1,1 миллиона и 1,3 миллиона баррелей в сутки соответственно.

И хотя генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо позднее заявил, что тема рецессии стала скорее неким "хайпом", чем реальной угрозой, а новый министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что сидел бы на антидепрессантах, если бы каждый раз беспокоился по поводу прогнозов МЭА, Новак сообщил, что этот вопрос все же будет обсуждаться министерским мониторинговым комитетом ОПЕК+ в четверг.

"Конечно же, мы обеспокоены, потому что в этом ничего хорошего нет — замедление мировой экономики. Поэтому мы понимаем, почему происходит — в результате торговых войн, санкционных ограничений. Нам бы хотелось, чтобы все такие неопределенности были минимизированы, потому что рынок очень чувствителен к таким вещам", — ответил Новак на вопрос, обеспокоен ли он замедлением роста мировой экономики и, в частности, ситуацией со спросом на нефть.

"Этот вопрос мы (ОПЕК+ — ред.) и будем обсуждать завтра", — добавил он.

Однако вопрос о том, есть ли необходимость в дополнительном сокращения добычи в рамках ОПЕК+, которое до конца следующего марта оговорено в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки, остается открытым. Допустил вероятность обсуждения этой темы комитетом ОПЕК+ лишь министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

"Шести месяцев с января недостаточно, чтобы оценить сокращение, которое мы начали. Мы встретимся завтра и обсудим, стоит ли продолжать текущее сокращение или увеличить его", — сказал он.

Новак же отметил, что корректировку условий договорённостей ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета обсуждать не планируется, будет оцениваться их выполнение и ситуация на рынке.

"Мы недавно приняли решения по поводу наших совместных действий на девять месяцев, мы будем мониторить. Цель JMMC — не генерировать постоянно какие-то новые предложения, а цель — оценить текущую ситуацию на рынках и посмотреть, как исполняется соглашение. Поэтому завтра мы будем обсуждать именно эти вопросы", — сказал Новак в ответ на вопрос, считает ли он целесообразным рассмотреть вопрос о более глубоком сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+.