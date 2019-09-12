МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании, посвящённом возможностям российской экономики с точки зрения опережающего развития, которое пройдет в рамках Московского финансового форума, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Двенадцатого сентября Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании "Российская экономика: возможности для опережающего развития" Московского финансового форума", — говорится в сообщении.

В работе конференции также примут участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, российские и международные эксперты.

Московский финансовый форум пройдёт 12-13 сентября в московском Манеже, на его первый день запланировано 16 деловых сессий.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" будет работать презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия смогут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.