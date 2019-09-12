МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит исполнение федерального бюджета за первое полугодие, а также выполнение федеральных целевых программ и реализацию федеральной адресной инвестиционной программы за этот период, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… об исполнении федерального бюджета за первое полугодие 2019 года… о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие 2019 года", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, доходы федерального бюджета за первое полугодие составили 9,55 триллиона рублей, что на 12% больше, чем было предусмотрено прогнозом. При этом расходы федерального бюджета за отчетный период по кассовому исполнению составили 7,854 триллиона рублей, что на 8,2% меньше по сравнению с уточненной бюджетной росписью. Также отмечается, что профицит федерального бюджета составил 1,696 триллиона рублей.

Кроме того, на заседании в четверг правительство обсудит выполнение федеральных целевых программ и реализацию федеральной адресной инвестиционной программы за первое полугодие.

Как следует из сообщения, кассовое исполнение расходов федерального бюджета на федеральные целевые программы составило 99,27 миллиарда рублей. По направлению "капитальные вложения" фактически профинансировано 46,91 миллиарда, по направлению "научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы" (НИОКР) — 37,37 миллиарда, по направлению "прочие нужды" — 14,99 миллиарда рублей. А в отношении объектов федеральной адресной инвестиционной программы кассовое исполнение расходов федерального бюджета составило 197 миллиардов рублей.