ВАШИНГТОН, 12 сен /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября по просьбе Пекина.

"По просьбе вице-премьера Китая Лю Хэ и в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики мы договорились, что в качестве жеста доброй воли мы отложим повышение пошлин на товары объемом 250 миллиардов долларов (с 25% до 30%) с 1 до 15 октября", — написал Трамп у себя в Twitter.

Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, торговое противостояние только усугубилось, 1 сентября стороны ввели новые пошлины.

Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.