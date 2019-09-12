МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В России на следующий 2020 год установили минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на законопроект Минтруда.

Отмечается, что сегодня данный документ будет рассмотрен на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно российскому законодательству, МРОТ должен равняться прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособного человека. Так как размер ПМ каждый год меняется, то, как следствие, ежегодно принимается закон, устанавливающий размер минимальной зарплаты в стране. За основу берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего (2019) года.

В текущем году прожиточный минимум в России за второй квартал составил 12 130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год будет установлен на этом уровне.

Проект закона будет рассмотрен Госдумой.