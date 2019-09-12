МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,4% в месячном выражении, а в годовом — на 2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что объем промпроизводства в отчетном месяце уменьшился на 0,1% в месячном исчислении, а в годовом выражении — на 1,3%.