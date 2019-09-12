ПЕКИН, 12 сен — ПРАЙМ. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в январе-августе 2019 года в долларовом выражении вырос на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 89,26 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в четверг докладе министерства коммерции Китая.

Отмечается, что за указанный период на территории страны были созданы свыше 27 тысяч предприятий с иностранным капиталом.

Иностранные инвестиции в высокотехнологичные отрасти выросли на 39,3%, составив 174,8 миллиарда юаней (около 24,6 миллиарда долларов), включая 108,28 миллиарда юаней (около 15,3 миллиарда долларов) инвестиций в сферу высокотехнологичных услуг, что на 58,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Привлекательными для иностранных инвестиций были и китайские экспериментальные зоны свободной торговли, здесь рост иностранных инвестиций в годовом выражении составил 23,3%, достигнув уровня 86,6 миллиарда юаней (около12,2 миллиарда долларов).

Китай постоянно предпринимает меры для стимулирования и привлечения иностранного капитала, так в марте этого года был одобрен закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года. Главная его цель — привлечение иностранных инвестиций, которые являются частью расширения политики открытости и строительства экономики открытого типа. Закон заменит три предыдущих документа: закон "О паевых совместных предприятиях китайского и иностранного капитала", закон "О контрактных совместных предприятиях китайского и иностранного капитала" и закон "О предприятиях с иностранным капиталом". В проекте четко указывается, что власти Китая будут давать равные условия для иностранных и китайских компаний.

Эксперты рассматривают закон как реакцию Пекина на жалобы США, что власти Китая вынуждают иностранные компании передавать технологии местным партнерам или "воруют технологии" у американских компаний. Правительство Китая называет эти обвинения необоснованными.