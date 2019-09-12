АНКАРА, 12 сен — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял решение снизить ключевую ставку сразу на 3,25 процентного пункта — до 16,5% годовых, сообщил в четверг регулятор.

Резкое снижение ключевой ставки стало вторым за последние два месяца. В конце июля турецкий ЦБ снизил ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75% годовых.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение снизить ставку по недельным операциям РЕПО с 19,75% до 16,5% годовых", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Центрального банка Турции Мурат Четинкая был отправлен в отставку. Указ об этом в начале июля подписал президент страны Тайип Эрдоган, объяснивший свое решение тем, что экс-глава регулятора не выполнял указания о снижении ключевой ставки. Новым председателем ЦБ Турции был назначен бывший заместитель Четинкая Мурат Уйсал.

Турция столкнулась в прошлом году с обвалом курса национальной валюты на фоне геополитического накала отношений с США. Турецкий центробанк в середине сентября прошлого года повысил ключевую ставку на 6,25 процентного пункта — до 24% годовых, что способствовало укреплению лиры.