МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в августе замедлилась до 5,28% с 5,3% в июле, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в августе 2019 года понизилась до 5,28% с 5,30% в июле. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 3,86% в августе с 4,02% в июле", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, небольшое снижение оценок трендовой инфляции по сравнению с более заметным снижением годового темпа роста потребительских цен говорит в пользу преобладания временных факторов в замедлении инфляции.

По мнению регулятора, в целом динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции, при этом проинфляционные риски на среднесрочном горизонте пока преобладают, несмотря на снижение оценок трендовой инфляции.