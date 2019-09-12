МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам, Минэкономразвития РФ рассчитывает, что Украина после этого оперативно устранит допущенные нарушения международных обязательств, говорится в заявлении пресс-службы министерства.

"12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России", — говорится в сообщении.

Победа России в ВТО по иску к Украине по энергокорректировкам увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер, полагают в министерстве.

"Результаты спора – победа России с точки зрения не только возможной либерализации меры Украины (устранение нарушений должно привести к снижению размеров антидемпинговых пошлин), но и оспаривания мер Европейского союза, применяющего методику "энергокорректировок" в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров", — отмечает пресс-служба министерства.

В настоящее время в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" – в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

"Решение третейской группы и Апелляционного органа указывает на то, что применение методики ЕС также не соответствует нормам ВТО и увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер", — добавили в пресс-службе министерства.

Россия оспаривала так называемую методику "энергокорректировок", применяющуюся для расчета себестоимости российской продукции, при которой вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Ранее третейская группа согласилась с большинством претензий России в адрес Украины и подтвердила наличие в действиях Киева нарушений норм ВТО.

"Применение методики "энергокорректировок", включение в охват пересмотра производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра были признаны не соответствующими нормам организации. По результатам рассмотрения спора третейской группой Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию", — пояснили в министерстве.

"Апелляционный орган оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу. Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств", — говорится в сообщении.

Украина в июле 2014 года более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России (до 36,03% с 11,91%) и продлила их срок действия еще на пять лет. Данное решение было принято на основании заявления предприятий Ostchem, входящих в состав финансово-промышленной Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Они апеллировали к тому, что цена на газ для украинских заводов азотной химии и российских производителей существенно отличается.

Россия подала иск в ВТО в мае 2015 года, заявив, что пошлины Киева нарушают антидемпинговое соглашение ВТО. Основная претензия РФ заключалась в том, что Киев использовал несправедливую методику энергокорректировок, занижая внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония.

Нитрат аммония (аммиачная селитра) используется в качестве компонента взрывчатых веществ и как азотное удобрение.