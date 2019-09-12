МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Представители администрации президента США Дональда Трампа обсуждали соглашение США и Китая, которое бы отсрочило и даже отменило некоторые пошлины США в обмен на обязательства по интеллектуальной собственности и сельскохозяйственные закупки с китайской стороны, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, этот план обсуждался советниками президента на днях в рамках подготовки к двум раундам переговоров с китайскими чиновниками в Вашингтоне.

Ранее Трамп заявил, что США ожидают, что Китай будет закупать большое количество американской сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер провели в четверг телефонный разговор, в ходе которого условились о новом раунде торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября.

В начале июля Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает сельскохозяйственную продукцию, как обещал. Китай ранее заявлял, что готов начать активно наращивать импорт американской сельскохозяйственной продукции и энергоресурсов для сокращения дисбаланса в торговле.