МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Инвестирование средств ФНБ после превышения его ликвидной частью 7% ВВП начнется в следующем году, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В следующем году мы начнем использовать ту "кубышку", которую раньше накопили. Сегодня тоже разговоры идут о том, что надо смягчить бюджетное правило, надо увеличить расходы, — вот мы как раз и будем увеличивать расходы, но надо это делать после того, как мы достигли определенного запаса прочности — 7% валового внутреннего продукта — в следующем году эту планку преодолеем", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Вопрос повышения планки ФНБ в 7% ВВП для начала инвестирования средств фонда не обсуждается.

"Не обсуждаем планку повысить, у нас это записано в Бюджетном кодексе, бюджетном законодательстве… Но будем с ЦБ взаимодействовать на предмет инвестирования ФНБ", — сказал Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ.

При этом закон предусматривает, что до накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы, в том числе для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Структуру таких инвестиций власти и планируют определить до конца 2019 года. Минфин ожидает, что объем ФНБ превысит 7% ВВП в 2020 году, после перечисления в фонд аккумулированной ЦБ в текущем году валюты.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призвала проанализировать порог в 7% ВВП для начала инвестирования средств из ФНБ — достаточно ли этого объема, чтобы при необходимости противостоять резкому и длительному негативному изменению внешних условий, а также высказала опасения, что трата всех средств ФНБ сверх допустимого порога вернет зависимость РФ от цен на нефть.

ИНВЕСТИРОВАТЬ В РОССИЙСКОЕ

По словам Силуанова, Минфин РФ будет искать взвешенное решение по инвестированию ФНБ, в том числе вкладывать деньги в российские проекты.

"Нужно найти взвешенное решение. В чем оно состоит? В том, что не вкладывать деньги в нашу экономику невозможно. Для чего мы копили эти резервы?" — сказал Силуанов, отвечая на вопрос об инвестировании ликвидной части ФНБ после превышения ей объема в 7% ВВП.

Он признал, что средства ФНБ могут идти на поддержку экспорта и на финансирование зарубежных проектов, замещая государственные кредиты.

"Но, с другой стороны, мы не можем отказаться от использования средств ФНБ и у себя в России, потому что у нас есть интереснейшие, шикарные проекты, которые на начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются. Им надо помочь", — сказал он.

В качестве примера он привел проект "Ямал-СПГ", который реализуется с привлечением средств этого фонда. "У нас есть такие же проекты в нефтегазохимии, в сжижении газа, есть проекты в строительстве наших новых газовозов", — заявил он.

"Это абсолютно коммерческие высокомаржинальные проекты, по которым нам войти на 15-20%, привлечь частников, и как только этот проект заработает — мы выйдем с большой прибылью. Такого рода проекты требуют господдержки и ФНБ — безусловно, это такой инструмент, который должен участвовать в таких проектах", — подчеркнул Силуанов.

В частности, РФ может вкладывать деньги в проект "Арктик СПГ-2", в частности, через ФНБ, считает Силуанов.

"По "Арктик СПГ-2" вопрос обсуждается. Мы имеем опыт вложения средств ФНБ в "Ямал СПГ". "Арктик СПГ-2" — продолжение его. Мне кажется, что там и интерес частных инвесторов будет большой. Если будет необходимо участие государства, чтобы "подстимулировать" такой интерес частных инвесторов, мы это сможем сделать. Возможно, через ФНБ", — сообщил министр.