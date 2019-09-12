МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минфин России в текущем году пока не планирует вновь выходить на внешние рынки с новыми заимствованиями, в 2020 году будет занимать в валюте, которая не является долларом, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В этом году пока у нас нет планов выходить на внешние рынки еще раз. Мы свои программы выполнили, перевыполнили", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

"В следующем году будем заимствовать в валюте, которая не является долларом", — также сообщил министр.

"В следующем году будем смотреть, как всегда искать окно возможностей. Это, возможно, будет не только евро, возможно, это будут китайские юани. Будем определяться, сейчас пока сказать однозначно не представляется возможным", — заключил он.

В конце августа вступил в силу второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей". Новые санкции включают ограничения по покупке госдолга РФ, а именно американским банкам запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.

Минфин России в июне этого года доразместил суверенные еврооблигации в долларах с погашением в 2029 году в размере 1,5 миллиарда долларов с доходностью 3,95% годовых и еврооблигации с погашением в 2035 году в размере 1 миллиард долларов с доходностью 4,3% годовых.

Выпуск с погашением в 2029 году объемом 1,5 миллиарда долларов Минфин России разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых, выпуск с погашением в 2035 году объемом 3 миллиарда долларов — в марте 2019 года под 5,1% годовых. Также в марте текущего года Минфин доразместил выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро с доходностью 2,375% годовых.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером Московского финансового форума. В дни мероприятия в ЦВЗ "Манеж" работает презентационный стенд РИА Новости, а в зоне делового общения и отдыха участники мероприятия могут читать на плазменных панелях самые актуальные новости на тему экономики и финансов, подготовленные редакцией информационного агентства.