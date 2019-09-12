МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минфин России уточнил оценку планируемого профицита федерального бюджета РФ в 2020 году — не 0,5%, а 0,8% ВВП, об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Вместо 0,5% ВВП — 0,8% ВВП", — сообщили в министерстве.

Ранее в четверг на пресс-конференции первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов назвал оценку профицита госбюджета в следующем году в 0,5% ВВП.