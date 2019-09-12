МОСКВА, 12 сен — Dow Jones. В древности в Европе жрецы приносили в жертву свиней и овец, чтобы умилостивить богов. В наши дни главы центральных банков объявляют о туманных мерах денежно-кредитного стимулирования с тем, чтобы подстегнуть экономику. Эти интервенции направлены на то, чтобы привнести успокоение, но ни одна из них не выдерживает поверку эмпирическим опытом.

Европейский центральный банк хочет нивелировать воздействие замедления мировой экономики, идущего со стороны Китая, на еврозону. В четверг ЕЦБ понизил процентные ставки до рекордного минимума —0,5% и объявил о новых покупках облигаций, а также понизил стоимость долгосрочных займов для банков.

По рыночным меркам объявление этих мер можно считать успехом. Ожидания относительно дополнительного денежно-кредитного стимулирования были высоки, поэтому новости могли разочаровать. Однако евро не подскочил, равно как и доходность облигаций Германии, вероятно, благодаря обещанию ЕЦБ сохранять меры стимулирования в течение более длительного периода.

Однако инвесторам стоит помнить, что мастерское умение президента ЕЦБ Марио Драги овладевать их вниманием не так важно, когда дело касается экономики. Сам Драги, похоже, признает это, так как большую часть своей пресс-конференции он отвел на повторные заявления, что правительствам следует раскошелиться.

"Относительно этого у руководства ЕЦБ полное согласие", — сказал он.

Почти десятилетие инфляция в еврозоне находится ниже целевого уровня ЕЦБ ниже, но вблизи 2%, а сейчас она упорно застряла на отметке 1%.

Ни один из рычагов, задействованных центральным банком, чтобы подстегнуть цены, не дал видимого эффекта. Банковское кредитование европейских нефинансовых компаний медленно росла за последние несколько лет, но без признаков ускорения после раундов стимулирования со стороны ЕЦБ.

Это логично, поскольку банки всегда способны получить ликвидность у центрального банка, когда это необходимо. ЕЦБ давал им дешевые деньги, но банки по-прежнему принимают кредитные решения преимущественно исходя из наличия достаточного количества кредитоспособных заемщиков.

ЕЦБ пытался понизить стоимость заимствований для компаний напрямую, покупкой долга почти на 3 трлн евро, включая корпоративные облигации на 180 млн евро. Однако опросы экономистов давно выяснили, что компании, как и банки, обращают больше внимания на возможности заставить деньги работать, чем на стоимость заимствований.

Реальность состоит в том, что инвестирование в капитал не имеет особого смысла в большей части Европы, где расходы остаются слабыми ввиду снижения заработных плат, мер налогово-бюджетной экономии и отсутствия сильного технологического сектора подобного тем, что способствовали мощному росту благосостояния в США и Китае.

Снижение стоимости заимствований еще немного на негативную территорию мало способно изменить эту динамику. Даже надежды на то, что политика ЕЦБ поможет экспортерам, ослабив евро, могут быть разбиты, если президент Трамп сочтет это вызовом – о чем он дал понять в своем твите в четверг – и наложит пошлины на европейских производителей.

Кроме того, снижение ставок повредит прибыльности банков. ЕЦБ подтвердил, что введет двухуровневую систему для депозитов, чтобы оградить банки от части побочных эффектов, однако акции банков еврозоны все равно понесли некоторые потери.

Центральные банки не полностью лишены боеприпасов. Они могут печатать деньги и раздавать их напрямую домохозяйствам. Однако эта, или любая другая форма по-настоящему экспансионистской политики остаются маловероятными в то время, как Германия продолжает держаться за экономическую ортодоксию.

До тех пор, пока это не изменится, ЕЦБ может лишь надеяться на то, что его мудреные декларации восстановят хотя бы часть оптимизма среди инвесторов, компаний и домохозяйств. И на то, что боги их слушают.

— Автор Jon Sindreu, jon.sindreu@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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