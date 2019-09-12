МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Росимущество приобрело для Крымской железной дороги 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов, говорится в четверг в сообщении Минтранса РФ.

"Двенадцатого сентября в Москве Российская Федерация в лице Росимущества приобрела 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов с целью наделения ими ФГУП "Крымская железная дорога", — говорится в сообщении.

Как отмечается, подвижной состав представляет собой вагоны постройки 2017-2018 годов всех типов: купейные, штабные — с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, вагоны-рестораны. Все они оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами.

Уточняется, что так как строительство железнодорожной части Крымского моста находится на завершающей стадии, новый подвижной состав будет передан Крымской железной дороге для перевозок пассажиров в сообщении с Крымом.